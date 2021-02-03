После решения президента Украины Владимира Зеленского прекратить вещание телеканалов, которые принадлежат депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарасу Козаку, фракция «Слуга народа» в Верховной Раде готовится блокировать трибуну. Трансляцию заседания парламента 3 февраля ведет телеканал «Рада»

Закрытые Зеленским каналы заявили о политической расправе © скриншот видео NEWSONE

Также сообщается, что группа депутатов из «Слуги народа», которая якобы контролируется олигархом Игорем Коломойским, не будет поддерживать решение СНБО и Зеленского по закрытию трех оппозиционных телеканалов.

Отмечается, что Коломойский якобы понимает, что против него также могут ввести санкции по кулуарному требованию «западных лобби и вся его империя рухнет в один день». Он станет сильно уязвимым, если поддержит такое решение.

PavlovskyNEWS также сообщает со ссылкой на источник, что «слуги народа» хотят утром первыми блокировать трибуну, чтобы она была под их контролем.

По мнению депутата, имя которого не называется, начинается глубокий политический и экономический кризис.

Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», «ZIK» и Newsone». Телеканалы прекратили вещание.