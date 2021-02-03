«Наш источник сообщает, что завтра (3 февраля. — Ред.) ожидается "бойня" в Верховной Раде. Офис Президента вместе с соросятами собирает массовку в поддержку решения Зеленского и СНБО. [Глава фракции "Слуги народа" Давид] Арахамия собирает "силовую группу" среди нардепов, и готовят планы обороны трибуны», — говорится в сообщении Telegram-канала «Легитимный».
Также сообщается, что группа депутатов из «Слуги народа», которая якобы контролируется олигархом Игорем Коломойским, не будет поддерживать решение СНБО и Зеленского по закрытию трех оппозиционных телеканалов.
Отмечается, что Коломойский якобы понимает, что против него также могут ввести санкции по кулуарному требованию «западных лобби и вся его империя рухнет в один день». Он станет сильно уязвимым, если поддержит такое решение.
PavlovskyNEWS также сообщает со ссылкой на источник, что «слуги народа» хотят утром первыми блокировать трибуну, чтобы она была под их контролем.
По мнению депутата, имя которого не называется, начинается глубокий политический и экономический кризис.
Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», «ZIK» и Newsone». Телеканалы прекратили вещание.