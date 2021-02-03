Ведический астролог с Украины Анна Гехман изучила натальную карту актера российских сериалов, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины в Донбассе Анатолия Пашинина и дала предсказание, что его ждет в будущем. Об этом написали «Дни.ру» 3 февраля

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Гехман заявила, что такие люди, как Пашинин, с Луной в Водолее, — реформаторы, которые всегда полны идей и не хотят подчиняться никаким правилам и при этом высоко эмоциональны.

«Они бунтари, им важен сам процесс, из-за своего характера и нежелания подчиняться установленным порядкам они наживают себе много врагов. Их жизнь полна взлетов и падений», — заявила астролог.

А еще, по ее словам, у артиста Кету в Рыбах, а значит, он склонен к импульсивным необдуманным поступкам, при этом Юпитер в Раке обычно у крайне патриотичных людей. В то же время расположение Раху в Деве толкает обладателей такого сочетания на необдуманные поступки ради получения легкой выгоды.

Наступивший 2021 год, по мнению Гехман, станет для Пашинина годом переоценки жизненных ценностей. Высока вероятность смены профессии, а успех, уточнила астролог, ждет артиста за границей.

В последнее время имя актера нечасто появляется в новостных лентах, последний раз Пашинина активно упоминали в СМИ, когда он написал в соцсетях, что женился на украинке.

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Артист впервые вступил в брак в ноябре 2020 года в возрасте 42 лет, его избранницей стала уроженка Украины Леся Задесенец.

Анатолий Пашинин воевал в Донбассе в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии в 2017 году. После этого актер продолжил сниматься в кино, но уже в фильмах исключительно украинского производства. В период пандемии большинство съемок прекратилось, и, по данным журналистов, на данный момент артист без работы.