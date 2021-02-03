На Украине коммунальщики закупили тысячу презервативов

Коммунальное предприятие «Коломияводоканал» в Ивано-Франковской области объявило тендер на покупку презервативов, духов и средств гигиены. Такие данные на днях обнародовали в системе Prozorro

Деньги, ключи, презервативы и водка, если хватит места — украинцы учатся собирать тревожный чемоданчик © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

Договор с компанией-продавцом уже подписали.

Победитель тендера — частное предприятие ТИС. Компания должна выполнить заказ до 31 декабря этого года, в этот день заканчивается срок документа.

Накануне коммуникационный директор Prozorro Елена Шкарпова объяснила, что «Коломияводоканал» на самом деле объявлял тендер на покупку не презервативов, а мыла. Ошибка произошла из-за того, что коммунальщики вписали не конкретный нужный товар (жидкое мыло), а целую категорию.

«Находим закупку на портале Prozorro, а там натурально написано большими буквами: "Духи, средства гигиены и презервативы". 1000 шт… Это 999 духов и один презерватив или 1 парфюм и 999 презервативов? Позвонили в "Коломияводоканал" спросить, что это было. Оказалось, что коммунальная компания просто купила мыло. И в названии закупки вписала не один товар, а категорию. Так, мыло входит в категорию "Духи, средства гигиены и презервативы», — написала она на своей странице в Facebook.

«Минутка смеха, или странные закупки. Я понимаю, что они закупили мыло, однако так, как они тра…ют жителей Коломыи тарифами на воду, то возможно и презервативы», — пошутил в ответ журналист Евгений Гапич в своем Facebook.