Украинские каналы «112», NewsOne и ZIK, которые были лишены лицензии на вещание, опубликовали на своих сайтах официальное заявление, обращенное к властям Украины

«Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости". Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах"», — говорится в заявлении.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского «заняться делом».

В заявлении подчеркивается, что попавшие под санкции телеканалы намерены бороться за право «доносить правду до граждан и быть в эфире».

Также запрещенные каналы транслируют совместный марафон в YouTube.

Ведущие сообщили, что к зданию павильона, где ведутся съемки, охрана не пропускает гостей эфира. Кроме того, по данным издания Strana.ua, силовым структурам было поручено помешать работе запрещенных каналов, в том числе на сервисе YouTube.

Накануне, 2 февраля, власти ввели санкции в отношении депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», владельца медиахолдинга «Новости» Тараса Козака. Входящим в холдинг телеканалам 112, NewsOne и ZIK аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.