«Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости". Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах"», — говорится в заявлении.
Авторы заявления отметили, что от запрета оппозиционного ТВ «ситуация в стране не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся», и призвали Владимира Зеленского «заняться делом».
В заявлении подчеркивается, что попавшие под санкции телеканалы намерены бороться за право «доносить правду до граждан и быть в эфире».
Также запрещенные каналы транслируют совместный марафон в YouTube.
Ведущие сообщили, что к зданию павильона, где ведутся съемки, охрана не пропускает гостей эфира. Кроме того, по данным издания Strana.ua, силовым структурам было поручено помешать работе запрещенных каналов, в том числе на сервисе YouTube.
Накануне, 2 февраля, власти ввели санкции в отношении депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», владельца медиахолдинга «Новости» Тараса Козака. Входящим в холдинг телеканалам 112, NewsOne и ZIK аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.