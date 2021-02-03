Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный повторно анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе. На этот раз она пройдет 10 февраля

Конференция экс-замглавы СБУ, сбежавшего в Европу, не состоится © delo.ua сообщил Telegram-канал, подписанный как принадлежащий Нескоромному.

Изначально пресс-конференция под названием «Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескромный будет говорить о злоупотреблениях страны на уровне должностных лиц» должна была пройти 2 февраля в Press Club Brussels Europe, но все мероприятия в клубе отменили из-за коронавируса.

Нескоромный был первым заместителем главы СБУ в 2019-2020 годах. В конце января 2021 года СБУ обвинила его в заказе убийства начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Нескоромный сбежал при попытке задержания полицией 22 января в Киеве. При этом по делу о возможной причастности к организации убийства Наумова был задержан и позднее арестован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.