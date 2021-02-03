«Все тайное рано или поздно становится явным. Тех, кто устал наблюдать дешевые трюки клоун-труппы Баканова (глава СБУ), приглашаю на мою пресс-конференцию в Брюссель. Она пройдет 10 февраля в 10:00 (центральноевропейское время) в Science14», — сообщил Telegram-канал, подписанный как принадлежащий Нескоромному.
Изначально пресс-конференция под названием «Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескромный будет говорить о злоупотреблениях страны на уровне должностных лиц» должна была пройти 2 февраля в Press Club Brussels Europe, но все мероприятия в клубе отменили из-за коронавируса.
Нескоромный был первым заместителем главы СБУ в 2019-2020 годах. В конце января 2021 года СБУ обвинила его в заказе убийства начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Нескоромный сбежал при попытке задержания полицией 22 января в Киеве. При этом по делу о возможной причастности к организации убийства Наумова был задержан и позднее арестован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.