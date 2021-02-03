Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией о несостоявшемся дуэте с певицей Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в ходе эфира авторской программы KonOff, которая вышла на YouTube 2 февраля

«На Украине нет винтовки для левшей»: олимпийская чемпионка объяснила, почему так и не научилась стрелять © sport.24tv.ua Максима Галкина.

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Комментатор заявил, что Примадонна тогда дала согласие, но в последний момент продюсеры шоу передумали.

«Максим переживал, ты же понимаешь, что если со мной села Алла Борисовна, то даже Татьяна Анатольевна Тарасова уже бы запереживала», — сказал Губерниев.