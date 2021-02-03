По словам Губерниева, когда он работал соведущим на шоу «Звездный лед», в одном из эфиров его коллегой должна была стать Пугачева по инициативе ее супруга юмориста Максима Галкина.
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Комментатор заявил, что Примадонна тогда дала согласие, но в последний момент продюсеры шоу передумали.
«Максим переживал, ты же понимаешь, что если со мной села Алла Борисовна, то даже Татьяна Анатольевна Тарасова уже бы запереживала», — сказал Губерниев.