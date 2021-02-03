Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владелец медиахолдинга «Новости» («112 Украина», ZIK, NewsOne) Тарас Козак прокомментировал санкции, введенные против него на пять лет президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 3 февраля «Страна.ua»

Украинские каналы прекратили телевещание из-за санкций Зеленского © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Козак назвал санкции незаконными, напомнив, что они могут вводиться со стороны Украины только «по отношению к иностранному государству, иностранному юрлицу, юрлицу, которое находится под контролем иностранного юрлица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».

«Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний. Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех», — пояснил Козак.

По его словам, эти каналы показывали беспредел власти, «проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов» и «правду». «Это наступление на правду», — добавил он, отметив, что намерен не останавливаться и «бороться до конца».

Накануне президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Персональные санкции введены и в отношении Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости» («112 Украина», ZIK, NewsOne). В отношении него сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Помимо прочего, ему запрещен вывод капиталов за пределы Украины.