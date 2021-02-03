Во время совместного марафона телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, посвященного их блокировке Владимиром Зеленским, ведущие рассказали, что у съемочного павильона на киностудии Довженко появились силовики, которые не пустили гостей на эфир

Украинские каналы прекратили телевещание из-за санкций Зеленского © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Нас держат в заложниках?» — задали вопрос ведущие в студии.

В эфире они попытались связаться по телефону с начальником охраны киностудии Довженко.

Нардеп Татьяна Плачкова, которая присоединилась к эфиру в среду около 00:45, отметила, что ее не впускала охрана, даже когда она показала удостоверение народного депутата. И процитировала слова охранника студии Довженко: «У нас четкое указание. Телеканалы закрыты, никого не пускаем».

Накануне вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.