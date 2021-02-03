Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против украинских телеканалов и депутата Тараса Козака актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Об этом говорится в заявлении, которое в ночь на 3 февраля опубликовали на сайте партии

Украинские каналы прекратили телевещание из-за санкций Зеленского © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».

Там уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны.

«Телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак — гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона "О санкциях" на них не распространяется. Законы и Конституция Украины — статья 62 — прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», — утверждают оппозиционеры.

Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ».

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте.

Накануне телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».