Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против ряда украинских телеканалов. Об этом 2 февраля сообщили на сайте украинского лидера

Телеканал «112 Украина» призвал правоохранителей защитить СМИ во время митинга радикалов © 112.ua будут применены к телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Кроме того, персональные санкции решено ввести против депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала «Зик».

Согласно указу Зеленского, ограничения предполагают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления своей деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм.

Санкции введены сроком на пять лет.