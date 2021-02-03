Для США на Украине сейчас приоритетна борьба с олигархатом для того, чтобы усилить влияние на некоторые процессы в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

По его словам, Украина не является полностью управляемой с Запада страной.

«Украина не является полностью управляемой с Запада страной. Система внешнего управления не абсолютна, она очень сильно ограничена влиянием местного олигархата. Напрямую решать вопрос внутреннего развития Украины ни в Вашингтоне, ни где-либо на Западе не могут», — сказал эксперт.

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Процесс борьбы с украинским олигархатом займет еще многие годы. По крайней мере в каденцию этой американской власти ставить какие-то более амбициозные цели в Вашингтоне не будут», — заключил Неменский.

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