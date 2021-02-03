По его словам, Украина не является полностью управляемой с Запада страной.
«Украина не является полностью управляемой с Запада страной. Система внешнего управления не абсолютна, она очень сильно ограничена влиянием местного олигархата. Напрямую решать вопрос внутреннего развития Украины ни в Вашингтоне, ни где-либо на Западе не могут», — сказал эксперт.
Он отметил, что для США сейчас приоритетна борьба с олигархатом для того, чтобы усилить контроль над процессами, которые идут на Украине, и сделать ее более удобной как инструмент влияния на Россию.
«Процесс борьбы с украинским олигархатом займет еще многие годы. По крайней мере в каденцию этой американской власти ставить какие-то более амбициозные цели в Вашингтоне не будут», — заключил Неменский.
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