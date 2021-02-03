Запад не будет сейчас как-либо серьезно помогать Украине, так как не видит возможности радикально улучшить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Все это разочаровывает Запад в Украине. Но как-либо серьезно помогать этой стране Запад сейчас не будет, потому что не видит возможности радикально улучшить ситуацию», — сказал Неменский.

Он также отметил, что Украина не является полностью управляемой с Запада страной: система внешнего управления не абсолютна, она очень сильно ограничена влиянием местного олигархата.

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