По его словам, на Западе недовольны состоянием Украины, тем, что там не удалось наладить нормально функционирующую государственность, а также процветает коррупция, и растет влияние ультраправых группировок.
«Все это разочаровывает Запад в Украине. Но как-либо серьезно помогать этой стране Запад сейчас не будет, потому что не видит возможности радикально улучшить ситуацию», — сказал Неменский.
Он также отметил, что Украина не является полностью управляемой с Запада страной: система внешнего управления не абсолютна, она очень сильно ограничена влиянием местного олигархата.
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