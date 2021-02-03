На сегодняшний день у России нет никаких площадок для диалога с Европой, кроме ПАСЕ, поэтому Москва считает правильным ее сохранять. Об этом глава делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой сказал в интервью изданию Украина.ру

Скандал не помог. Как провалился демарш Украины против России в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

При этом Толстой сказал, что «клоунада с полномочиями» происходит каждый январь, поэтому российская делегация относится к этому как к данности.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян восстановили в полном объеме.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.