«Эта площадка достаточно большая, она включает в себя сорок семь стран, на двадцать больше, чем Евросоюз. Мы считаем, что представление нашей позиции, нашей точки зрения очень важно, на сегодняшний день это единственный канал связи с Европой. Все другие каналы на сегодняшний день сами собой отвалились», — отметил он.
При этом Толстой сказал, что «клоунада с полномочиями» происходит каждый январь, поэтому российская делегация относится к этому как к данности.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права россиян восстановили в полном объеме.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.