Украина была и остается инструментом давления на Россию, считает российский политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Потому что нет никакого предложения, и вряд ли оно появится в ближайшее время со стороны США к России, в котором была бы модель торга Украиной. Думаю, что Украина была и остается инструментом давления на Россию, в том числе инструментом запугивания России сценарием обострения ситуации на Украине», — сказал политолог.

При этом Запад вполне может заставить Украину пойти на самоубийственную войну с Россией, считает Неменский, при этом формально оставаться в стороне от этого процесса.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.