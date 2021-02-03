По мнению политолога, Украина не сможет в ближайшее время стать предметом торгов между Россией и США на какой-либо площадке.
«Потому что нет никакого предложения, и вряд ли оно появится в ближайшее время со стороны США к России, в котором была бы модель торга Украиной. Думаю, что Украина была и остается инструментом давления на Россию, в том числе инструментом запугивания России сценарием обострения ситуации на Украине», — сказал политолог.
При этом Запад вполне может заставить Украину пойти на самоубийственную войну с Россией, считает Неменский, при этом формально оставаться в стороне от этого процесса.
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