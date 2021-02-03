Президент Украины Владимир Зеленский путает расширение «нормандской четверки» за счет США и участие Вашингтона в консультациях по Донбассу. Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Включение США в «нормандский формат» усугубит или заморозит конфликт © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

Попов подчеркнул, что это все слухи, а также призвал не путать присоединение США к «нормандскому формату» и участие США в переговорах по Донбассу на регулярной основе, как это было сначала с участием Виктории Нуланд, затем Курта Волкера, а потом механизм был остановлен.

«Если мы посмотрим последнее интервью Зеленского американской компании HBO, то там видно, что он путает вот эти вот понятия. С одной стороны, он говорит о вовлечении американцев в "нормандский формат", а когда идет речь о конкретизации, видно, что он хочет восстановления вот этого поста (спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. — Ред.)», — отметил политолог.

При этом он напомнил, что ни одна страна не может войти в переговорный формат без согласия всех участников, а Россия не даст своего согласия на присоединение США.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.