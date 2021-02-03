На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
Попов подчеркнул, что это все слухи, а также призвал не путать присоединение США к «нормандскому формату» и участие США в переговорах по Донбассу на регулярной основе, как это было сначала с участием Виктории Нуланд, затем Курта Волкера, а потом механизм был остановлен.
«Если мы посмотрим последнее интервью Зеленского американской компании HBO, то там видно, что он путает вот эти вот понятия. С одной стороны, он говорит о вовлечении американцев в "нормандский формат", а когда идет речь о конкретизации, видно, что он хочет восстановления вот этого поста (спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. — Ред.)», — отметил политолог.
При этом он напомнил, что ни одна страна не может войти в переговорный формат без согласия всех участников, а Россия не даст своего согласия на присоединение США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.