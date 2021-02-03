Президент США Джо Байден заговорил об участии Штатов в «нормандском формате», чтобы показать, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, готов решать конфликты. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: США хотят торпедировать Минские соглашения и обвинить Россию © Facebook, Петр Толстой Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

Бондаренко напомнил, что именно Байден стоял у истоков этого конфликта: это он освещал своим присутствием Майдан и, будучи вице-президентом, неоднократно посещал Украину, а «каждый его визит сопровождался обострением на фронтах».

«Поэтому сейчас он бы хотел каким-то образом показать, что при Трампе ситуация никак не развивалась, а вот он сейчас найдет решение», — отметил политолог.

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