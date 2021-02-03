На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
Бондаренко напомнил, что именно Байден стоял у истоков этого конфликта: это он освещал своим присутствием Майдан и, будучи вице-президентом, неоднократно посещал Украину, а «каждый его визит сопровождался обострением на фронтах».
«Поэтому сейчас он бы хотел каким-то образом показать, что при Трампе ситуация никак не развивалась, а вот он сейчас найдет решение», — отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.