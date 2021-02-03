В США не видят серьезных поводов вмешиваться в ситуацию на Украине, считает российский политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, США не довольны тем, как все сложилось на Украине после 2014 года, но взрывать ситуацию тоже не хотят.

«Какой-то крупный конфликт на Украине, запуск процессов ее реального распада или переход войны в активную горячую стадию — это то, что в Вашингтоне не рассматривают как позитивный ряд. Так как других позитивных вариантов нет, повода серьезно вмешиваться в ситуацию там не видят», — сказал Неменский.

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Вашингтон политически чувствует себя безопасно в этой ситуации, выходить из зоны комфорта он не захочет», — заключил политолог.

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