По его словам, США не довольны тем, как все сложилось на Украине после 2014 года, но взрывать ситуацию тоже не хотят.
«Какой-то крупный конфликт на Украине, запуск процессов ее реального распада или переход войны в активную горячую стадию — это то, что в Вашингтоне не рассматривают как позитивный ряд. Так как других позитивных вариантов нет, повода серьезно вмешиваться в ситуацию там не видят», — сказал Неменский.
Кроме того, отметил эксперт, Вашингтон занимает очень удобную позицию, оказывая на Украину приоритетное влияние, при этом не являясь участником процесса урегулирования.
«Вашингтон политически чувствует себя безопасно в этой ситуации, выходить из зоны комфорта он не захочет», — заключил политолог.
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