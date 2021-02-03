Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ведет себя, как клоун, но все его выпады в сторону России продуманы. Об этом глава делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это там вы граф Толстой»: Гончаренко опозорился в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

По словам Толстого, к Гончаренко в ПАСЕ все относятся как к клоуну еще со времен его появления в резиновых перчатках, когда он заявил, что таким образом защищается от «токсичной России».

«Гончаренко все это сделано было специально, он говорил все это в последний день, когда его нельзя уже лишить слова по регламенту. То, что делает Гончаренко, конечно, цирк, но следует понимать, что это такой продуманный цирк. Заметьте, выступал он на русском языке, а не на украинском, несмотря на закон, который действует на Украине. Выступай он на украинском, его никто бы не понял», — отметил вице-спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что делегация РФ считает поведение украинского коллеги недопустимым, поэтому попросила руководство ПАСЕ принять меры и передать это в комитет по этике.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.