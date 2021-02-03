Палата представителей Национального собрания Белоруссии в настоящее время полностью формируется по мажоритарной системе.
«На переходном периоде премьер-министра может назначить президент, например, во время текущей реформы либо уже на следующих президентских выборах, а ещё через срок эту функцию можно отдать парламенту. В Беларуси не сформирована партийная политическая культура, и для её формирования необходимо время. Точно необходимо убрать такой лишний для небольшой Беларуси орган, как Совет Республики», — считает политик.
На переходный период назначение силовиков можно оставить за президентом, а утверждение судей можно отдать местным советам депутатов, которые бы утверждали судей на местах, а далее судьи уже из своего состава выбирали бы судей областных судов, а областные — Верховного.
Конституционный суд должен формироваться пропорционально от рекомендаций парламента, правительства, президента и судей, добавил Владимир Груздев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.
На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.