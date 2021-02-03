Белорусский парламент должен формироваться в смешанной модели, когда наряду с депутатами, избранными по партийным спискам, были бы представлены и депутаты-одномандатники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из руководителей пророссийского движения «Союз» Владимир Груздев

Палата представителей Национального собрания Белоруссии в настоящее время полностью формируется по мажоритарной системе.

«На переходном периоде премьер-министра может назначить президент, например, во время текущей реформы либо уже на следующих президентских выборах, а ещё через срок эту функцию можно отдать парламенту. В Беларуси не сформирована партийная политическая культура, и для её формирования необходимо время. Точно необходимо убрать такой лишний для небольшой Беларуси орган, как Совет Республики», — считает политик.

Неперспективная "пятерка". Туда, куда хочет Байден, его не пустит Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Конституционный суд должен формироваться пропорционально от рекомендаций парламента, правительства, президента и судей, добавил Владимир Груздев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.

На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.