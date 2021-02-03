По его словам, поэтому немцы не хотят, чтобы американцы занимались украинской проблемой.
«То, как все после 2014 года развивалось, шло под давлением той части Европы, которая называется атлантической, которая ориентирована на англосаксов — на Великобританию с Америкой. И Германия оказалась ввязанной в эту игру и стала заложницей, и теперь для нее проблема, как постепенно минимизировать это влияние», — отметил Акопов.
На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.