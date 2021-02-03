Германия хочет минимизировать влияние англо-саксонской части Европы, которое увеличилось на фоне конфликта на востоке Украины. Об этом российский журналист, политолог Петр Акопов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Включение США в «нормандский формат» усугубит или заморозит конфликт © РИА Новости, Нина Зотина

«То, как все после 2014 года развивалось, шло под давлением той части Европы, которая называется атлантической, которая ориентирована на англосаксов — на Великобританию с Америкой. И Германия оказалась ввязанной в эту игру и стала заложницей, и теперь для нее проблема, как постепенно минимизировать это влияние», — отметил Акопов.

На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.