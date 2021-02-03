Украине было бы выгодно подключение США к «нормандскому формату», но Россия и Европа этого не допустят. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: США хотят торпедировать Минские соглашения и обвинить Россию © Facebook, Петр Толстой Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Украине был бы выгоден такой шаг, поскольку она усиливает свои позиции, как шестиклассник, который приводит брата-десятиклассника и говорит, что он теперь за меня будет решать вопросы с обидчиками», — отметил Бондаренко.

При этом он убежден, что ни Россия, ни Германия не согласятся на изменение формата, так как подключение США может только усугубить проблему или заморозить ее.

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