На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
«Украине был бы выгоден такой шаг, поскольку она усиливает свои позиции, как шестиклассник, который приводит брата-десятиклассника и говорит, что он теперь за меня будет решать вопросы с обидчиками», — отметил Бондаренко.
При этом он убежден, что ни Россия, ни Германия не согласятся на изменение формата, так как подключение США может только усугубить проблему или заморозить ее.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.