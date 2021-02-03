Федерализация, которая неизбежна в случае выполнения Минских договоренностей, может привести к распаду государства, уверен российский политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Киев прав, что реализация этих соглашений может привести к распаду государства. Украина — образование искусственное и нежизнеспособное. Поддерживать ее существование возможно только через недемократические жесткие меры по утверждению контроля Киева над всеми областями страны», — сказал эксперт.

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Так что страх Киева перед выполнением Минских соглашений вполне понятен. Это государство, которое в любой момент может развалиться, и демократизация его внутренней жизни, которой является федерализация, для него очень опасна», — заключил политолог.

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