«Киев прав, что реализация этих соглашений может привести к распаду государства. Украина — образование искусственное и нежизнеспособное. Поддерживать ее существование возможно только через недемократические жесткие меры по утверждению контроля Киева над всеми областями страны», — сказал эксперт.
Он добавил, что реализация Минских соглашений приведет к тому, что Киев сильнейшим образом потеряет свои властные возможности в областях, единство которых было искусственно создано советской властью.
«Так что страх Киева перед выполнением Минских соглашений вполне понятен. Это государство, которое в любой момент может развалиться, и демократизация его внутренней жизни, которой является федерализация, для него очень опасна», — заключил политолог.
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