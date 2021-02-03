Среди них депутаты, общественники и те, кого можно назвать бюджетниками: врачи, учёные, военные, спортсмены, милиционеры, учителя, священнослужители, афганцы, профсоюзные деятели, работники госпредприятий и колхозов.
«На мой взгляд, власть допускает очередную ошибку, не приглашая представителей тех, кто протестует на улицах, а также конструктивную оппозицию и профсоюзные силы. В опубликованных списках я не нашёл ни одного профсоюзного активиста. Процедура выдвижения кандидатов по-прежнему не прозрачна для общественных масс», — считает политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.
На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.