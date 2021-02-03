Участниками Всебелорусского народного собрания станут представители электората президента Александра Лукашенко и его агитаторы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из руководителей пророссийского движения «Союз» Владимир Груздев

Запретный флаг всегда «сладок»? К чему приведет запрет бело-красно-белого флага в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«На мой взгляд, власть допускает очередную ошибку, не приглашая представителей тех, кто протестует на улицах, а также конструктивную оппозицию и профсоюзные силы. В опубликованных списках я не нашёл ни одного профсоюзного активиста. Процедура выдвижения кандидатов по-прежнему не прозрачна для общественных масс», — считает политик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.

На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.