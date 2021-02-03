С 16 января на Украине начался новый этап реализации закона о языке. Документ вступил в силу еще в 2019 году — с этого времени постепенно начал внедряться запрет русского языка. В сентябре 2020 года исчезла последняя русская школа. В январе 2021 года вступили с силу статьи, касающиеся сферы обслуживания и торговли.
«В защите прежде всего нуждаются права людей, которые говорят, пишут, думают на русском языке. На Украине и в любых других странах. Мы последовательно проводим политику защиты. Это касается и стран Балтии, и ряда других государств, в которых пытаются, зажмурившись, забыть русский язык, который по сути является их единственным конкурентным преимуществом в новой реальности», — заявил Толстой.
Он отметил, что его брат Владимир Толстой возглавляет Совет по русскому языку, работа которого заключается в том, чтобы увеличивать число людей с 300 миллионов, которые сейчас говорят на русском языке, до большей цифры. Задача Совета по русскому языку — «защищать, пропагандировать, развивать», подчеркнул глава делегации в ПАСЕ.
Ранее Толстой заявил, что Россия поднимет на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о недопустимости насильственной украинизации, так как это является нарушением права человека общаться на родном языке в многонациональном государстве.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.