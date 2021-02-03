Украина и страны Балтии пытаются отказаться от русского языка, который является их единственным конкурентным преимуществом в новой реальности. Об этом глава делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой сказал в интервью изданию Украина.ру

Болгары об украинизации: Русские долго терпят, но больно бьют © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В защите прежде всего нуждаются права людей, которые говорят, пишут, думают на русском языке. На Украине и в любых других странах. Мы последовательно проводим политику защиты. Это касается и стран Балтии, и ряда других государств, в которых пытаются, зажмурившись, забыть русский язык, который по сути является их единственным конкурентным преимуществом в новой реальности», — заявил Толстой.

Он отметил, что его брат Владимир Толстой возглавляет Совет по русскому языку, работа которого заключается в том, чтобы увеличивать число людей с 300 миллионов, которые сейчас говорят на русском языке, до большей цифры. Задача Совета по русскому языку — «защищать, пропагандировать, развивать», подчеркнул глава делегации в ПАСЕ.

Ранее Толстой заявил, что Россия поднимет на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о недопустимости насильственной украинизации, так как это является нарушением права человека общаться на родном языке в многонациональном государстве.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.