Вашингтон планирует стать участником «нормандского формата», чтобы торпедировать Минские соглашения и обвинять в этом Москву. Об этом российский журналист, политолог Петр Акопов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Включение США в «нормандский формат» усугубит или заморозит конфликт © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Если американцы подключатся к "нормандскому формату", они будут делать все, чтобы вся вина за невыполнение Минских соглашений была на России, и будут препятствовать постепенной нормализации отношений России и Европы», — заявил Акопов.

Он подчеркнул, что никакая попытка Европы смягчить конфронтацию с Россией, например, заявив, что в урегулировании в Донбассе есть некий прогресс, не пройдет, потому что американцы будут обвинять во всем Москву.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.