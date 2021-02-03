На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
«Если американцы подключатся к "нормандскому формату", они будут делать все, чтобы вся вина за невыполнение Минских соглашений была на России, и будут препятствовать постепенной нормализации отношений России и Европы», — заявил Акопов.
Он подчеркнул, что никакая попытка Европы смягчить конфронтацию с Россией, например, заявив, что в урегулировании в Донбассе есть некий прогресс, не пройдет, потому что американцы будут обвинять во всем Москву.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.