Если США и захотят присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе, то только с проектом, в успехе которого они будут уверены, считает российский политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Если Америка решит присоединиться к процессу урегулирования конфликта на Донбассе, то только с каким-то проектом, в связи с которым она будет уверена в его успехе. Минский процесс носит структурно тупиковый характер, он не может быть реализован. Главная страна, которая блокирует его реализацию, — это Украина. Она и так находится под контролем США», — сказал Неменский.

Он добавил, что если бы США хотели разблокировки процесса урегулирования, то сделали бы «пару-тройку звонков на Украину».

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