По мнению эксперта, ни один политик не захочет присоединяться к такому бесперспективному и тупиковому процессу, как урегулирование ситуации в Донбассе.
«Если Америка решит присоединиться к процессу урегулирования конфликта на Донбассе, то только с каким-то проектом, в связи с которым она будет уверена в его успехе. Минский процесс носит структурно тупиковый характер, он не может быть реализован. Главная страна, которая блокирует его реализацию, — это Украина. Она и так находится под контролем США», — сказал Неменский.
Он добавил, что если бы США хотели разблокировки процесса урегулирования, то сделали бы «пару-тройку звонков на Украину».
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