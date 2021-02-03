Включение США в «игру на донбасском направлении» предвидит тактические изменения «нормандского формата», невыгодные Европе и России. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: США хотят торпедировать Минские соглашения и обвинить Россию © Facebook, Петр Толстой Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

По словам Бондаренко, включение США в «нормандский формат» ослабит позиции России.

«А Франция и Германия во многом потеряют свою субъектность. Они просто перестанут быть главными действующими лицами и превратятся в статистов. Поскольку все понимают, что война на востоке [Украины] — это противостояние между Соединенными Штатами и Россией, то, соответственно, и все, что происходит там с участием других игроков, уменьшает значение этих игроков», — сказал политолог.

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