На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
По словам Бондаренко, включение США в «нормандский формат» ослабит позиции России.
«А Франция и Германия во многом потеряют свою субъектность. Они просто перестанут быть главными действующими лицами и превратятся в статистов. Поскольку все понимают, что война на востоке [Украины] — это противостояние между Соединенными Штатами и Россией, то, соответственно, и все, что происходит там с участием других игроков, уменьшает значение этих игроков», — сказал политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.