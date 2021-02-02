Представители Киева ранее неоднократно призывали «срочно» решить вопрос ремонта на газопроводе «Красногоровка-Марьинка».
«Представитель украинской делегации сегодня проигнорировал все возможные компромиссные пути решения и заявил, что нет смысла продолжать обсуждение этой темы», — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, Донецкой Народной Республикой «давным-давно был предложен рабочий механизм проведения ремонтно-восстановительных мероприятий», и, если бы Киев хотел, их можно было бы уже провести.
Однако Киеву нужно только обвинять независимую народную республику, констатировал он.
Представитель ДНР предположил, что Киев планировал воспользоваться ситуацией с газопроводом в рамках встречи «нормандской четверки».