Представители Киева в подгруппе по безопасности на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе проигнорировали все предложения Донецкой Народной Республики по ремонту газопровода у линии соприкосновения, сказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 2 февраля

Представители Киева ранее неоднократно призывали «срочно» решить вопрос ремонта на газопроводе «Красногоровка-Марьинка».

«Представитель украинской делегации сегодня проигнорировал все возможные компромиссные пути решения и заявил, что нет смысла продолжать обсуждение этой темы», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Встреча в Совбезе ООН: первое участие ЛНР и ДНР и бойкот Украины и Запада © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Однако Киеву нужно только обвинять независимую народную республику, констатировал он.

Представитель ДНР предположил, что Киев планировал воспользоваться ситуацией с газопроводом в рамках встречи «нормандской четверки».