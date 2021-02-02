Украина рискует потерять 15% экспорта и более $10 млрд из-за давления на китайских инвесторов украинского завода «Мотор сич», сказал член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко. Его слова приводит издание «Дело» 2 февраля

По мнению Пилипенко, такие потери могут подкосить балансирующую на грани кризиса украинскую экономику и «похоронить» и без того шаткую стабильность курса гривны.

Инвестор напомнил, что Украина получила уже два негативных сигнала от Китая: заявление МИД КНР о недопустимости односторонних санкций Киева в отношении китайских компаний и полученная МИД Украины нота аналогичного содержания.

«Хотя глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и уверял, что кейс "Мотор Сич" далек от дипломатических отношений между Киевом и Пекином, нота в адрес МИД Украины говорит обратное: глава внешнеполитического ведомства Украины либо пытался выдавать желаемое за действительное, либо недооценил важность происходящего», — констатировал Пилипенко.

Пламенный «Мотор». Как американцы бросили Украину на «войну» с Китаем © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Многие страны уже ощутили негативные последствия от конфронтации с Китаем.

В частности, по подсчетам Oxford Economics и Американо-китайского делового совета, политика президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в торговых войнах и ограничениях против КНР стоила экономике США 245 тыс. рабочих мест. Об ощутимых потерях говорят американские металлурги, промышленники, фермерское лобби.

Более всего пострадала Австралия, зеркально повторившая американские санкции против КНР. Без лишнего шума Китай ввел торговые ограничения для австралийских товаров, что стоило Австралии порядка 6% ВВП.

Пилипенко отметил, что экономика Украины похожа на австралийскую своей сырьевой ориентацией и может пострадать не меньше, так как около 15% всего украинского экспорта, около $7 млрд, приходится на Китай.

«Помимо того, что Украине светит лишиться 3,5 млрд долларов через международный арбитраж, суммарные потери могут достичь свыше 10 млрд долларов — в масштабах украинской экономики это астрономические цифры. А их потеря — путь к экономической катастрофе», — подчеркнул Пилипенко.

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Это означает, что Киев сможет забыть не только о китайском рынке, но и обо всей Юго-Восточной Азии, где влияние Китая особенно сильно.

Кроме того, Украина лишится доступа к средствам Азиатского банка развития инфраструктуры, где одну из ведущих ролей играет Китай.

Также действия Зеленского серьезно подрывают доверие иностранных инвесторов к Украине.