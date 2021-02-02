«Список 301» составляет Офис торгового представителя США, в перечень попадают самые проблемные в плане охраны интеллектуальной собственности страны. Против фигурантов списка Штаты вводят экономические санкции и устанавливают дополнительные экспортные пошлины.
Как уточняется, основанием для включения Украины в этот список стал отчет Международного альянса интеллектуальной собственности (МАИС).
МАИС обратил внимание на то, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не завершило в 2020 году аккредитацию «Организации коллективного управления авторскими и смежными правами» (ОКУАСП) и организации «Авторы и Издатели» (АВ).
«Разочарованием 2020-го года было решение разрешить неаккредитированным ОКУ (организациям коллективного управления), включая УААСП (Украинское агентство по авторским и смежным правам), продолжать деятельность. УААСП, например, не платила денег американским правообладателям», — говорится в отчете МАИС.
Ранее в отчете Европейского союза по защите прав интеллектуальной собственности в мире Украина была названа одной из самых «пиратских» стран мира, уступая только Китаю.