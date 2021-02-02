Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил подготовительное заседание по иску временно отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого к управлению государственной охраны Украины. Об этом сообщили 2 февраля на сайте пресс-службы суда

Подготовительное заседание назначено на 24 февраля.

«Как известно, истец просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от совершения действий каких-либо препятствий в допуске истца — Александра Тупицкого до рабочего кабинета в здании Конституционного суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Глава КСУ Тупицкий просит Разумкова о помощи © Facebook, КСУ

Рассмотрение данного иска в суде назначено на 4 февраля. О заседании будут уведомлены заинтересованные стороны.

Сотрудники госохраны Украины не пустили Тупицкого в здание суда 30 декабря и 19 января. Судья обратился к президенту с просьбой выяснить, кто препятствовал его допуску в здание, и привлечь этих сотрудников к ответственности.