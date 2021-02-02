Подготовительное заседание назначено на 24 февраля.
«Как известно, истец просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от совершения действий каких-либо препятствий в допуске истца — Александра Тупицкого до рабочего кабинета в здании Конституционного суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в суд поступило заявление Тупицкого с просьбой запретить Управлению государственной охраны, Государственному бюро расследований и его сотрудникам препятствовать выполнению им полномочий председателя Конституционного суда Украины.
Рассмотрение данного иска в суде назначено на 4 февраля. О заседании будут уведомлены заинтересованные стороны.
Сотрудники госохраны Украины не пустили Тупицкого в здание суда 30 декабря и 19 января. Судья обратился к президенту с просьбой выяснить, кто препятствовал его допуску в здание, и привлечь этих сотрудников к ответственности.