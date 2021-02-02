Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена демонстрирует, что Вашингтон в его президентский срок активнее будет работать на украинском направлении, нежели при его предшественнике Дональде Трампе, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас 2 февраля. Его слова приводит РИА Новости

Маас заявил, что в администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию конфликта на Украине.

«Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать так, что США там будут действовать активнее, чем раньше», — полагает Маас.

Неперспективная "пятерка". Туда, куда хочет Байден, его не пустит Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее немецкая Handelsblatt сообщила, что впервые США дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», однако уточнили, что у них есть определенные условия, связанные с Украиной.

Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока 2» в случае снижения транзита газа через Украину.