Маас заявил, что в администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию конфликта на Украине.
«Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать так, что США там будут действовать активнее, чем раньше», — полагает Маас.
Он полагает, что больший американский вклад поможет Берлину и Парижу как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные моменты.
Ранее немецкая Handelsblatt сообщила, что впервые США дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», однако уточнили, что у них есть определенные условия, связанные с Украиной.
Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока 2» в случае снижения транзита газа через Украину.