«Вечная память, Кузьма!» — написал Зеленский, прикрепив к посту черно-белое фото улыбающегося музыканта.
Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года, певец ехал с концерта домой. Трагедия произошла у села Лозоватка Днепропетровской области, за рулем был сам артист. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Похоронен музыкант во Львове на Брюховецком кладбище.
Но даже под этим постом главы государства, «патриоты» Украины умудрились поругаться на почве украинского языка. Одна из пользовательниц сети возмутилась, почему многие пишут комментарии на русском, на что получила следующие ответы.
«Иди на свой майдан за 200 гривен», «Какой язык учить — это дело каждого. Про английский чего-то никто не говорит», — написали пользователи.
При этому другие подписчики Зеленского поддержали высказывание о том, что каждый гражданин их страны обязан говорить на государственном языке.
«Все из-за того, что политикой была произведена русификация», «Сами на рашине пишете», «Вы в каком государстве живете? Люди должны разговаривать на государственном языке! Это закон!» — написали другие комментаторы.
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Были и те, кто обвинил Зеленского в отсутствии полноценного расследования обстоятельств гибели Кузьменко, и те, кто уверен, что ДТП было не случайным.