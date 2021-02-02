Президент Украины Владимир Зеленский почтил память лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко в шестую годовщину его гибели. Соответствующий пост глава государства выложил в Instagram 2 февраля. Однако не все подписчики главы государства разделили его эмоции

«Вечная память, Кузьма!» — написал Зеленский, прикрепив к посту черно-белое фото улыбающегося музыканта.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года, певец ехал с концерта домой. Трагедия произошла у села Лозоватка Днепропетровской области, за рулем был сам артист. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Похоронен музыкант во Львове на Брюховецком кладбище.

Зеленский рискнет здоровьем ради украинцев © пресс-служба президента Украины

«Иди на свой майдан за 200 гривен», «Какой язык учить — это дело каждого. Про английский чего-то никто не говорит», — написали пользователи.

При этому другие подписчики Зеленского поддержали высказывание о том, что каждый гражданин их страны обязан говорить на государственном языке.

«Все из-за того, что политикой была произведена русификация», «Сами на рашине пишете», «Вы в каком государстве живете? Люди должны разговаривать на государственном языке! Это закон!» — написали другие комментаторы.

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Были и те, кто обвинил Зеленского в отсутствии полноценного расследования обстоятельств гибели Кузьменко, и те, кто уверен, что ДТП было не случайным.