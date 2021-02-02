Спортсменка заявила, что она является абсолютной левшой и все бытовые действия делает исключительно левой рукой, но оружие ей выдавали всегда для правшей.
«На Украине нет винтовки для левшей. Я долгое время даже и не знала о существовании таковых. А когда узнала, то уже поздно было переучиваться. Возможно, именно поэтому за 20 лет я так и не научилась быстро стрелять», — сказала чемпионка.
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В общем зачете Кубка мира 33-летняя спортсменка на данный момент занимает 44-е место. Личный результат Пидгрушной — 10-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.