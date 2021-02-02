Олимпийская чемпионка в эстафете (2014) и чемпионка мира в спринте (2013), украинская биатлонистка Елена Пидгрушная намекнула, что могла бы достичь для своей страны лучших результатов, но помешал нечемпионский инвентарь, написал «Матч-центр» 2 февраля

В Мьянме спортсменка угодила в скандал из-за переворота © РИА Новости

«На Украине нет винтовки для левшей. Я долгое время даже и не знала о существовании таковых. А когда узнала, то уже поздно было переучиваться. Возможно, именно поэтому за 20 лет я так и не научилась быстро стрелять», — сказала чемпионка.

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В общем зачете Кубка мира 33-летняя спортсменка на данный момент занимает 44-е место. Личный результат Пидгрушной — 10-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.