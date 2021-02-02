«Это 37-летний житель Николаевской области, ранее судимый. Он напал на охранника, ударив его топором… Нападавший разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, что указывает на совершение умышленного и подготовленного преступления», — заявил он.
По словам Геращенко, мотив выясняется. Полиция рассматривает в том числе версию о заказе преступления. В настоящий момент следователи работают с задержанным.
Полиция завела дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества и нанесение телесных повреждений». Полиция будет требовать содержание под стражей без залога.
Как сообщается на сайте местной полиции, мужчина пришел в ТРЦ с топором и ножом. Пожар в здании ликвидировать пока не удалось.
Сеть ТРЦ «Эпицентр» принадлежит семье бывшей и.о. киевского мэра Галины Гереги. Ее муж Александр Герега является основателем сети и одним из богатейших жителей Украины.