Для инспекции Кремень с журналисткой издания выбрал подземный ТЦ на Крещатике и Бессарабский рынок. Он захватил с собой закон о языке и самоучитель украинского и раздавал их желающим.
В нескольких магазинах с языковым омбудсменом продолжали говорить на русском языке, несмотря на то что он обращался к продавцам на украинском. Кроме того, в некоторых торговых точках ему отвечали на суржике. Часть продавцов говорили по-украински.
«Почему я должна разговаривать? Почему вы говорите: "Я хочу, чтобы вы разговаривали"? Я же тоже какие-то права имею», — заявила продавщица российского происхождения.
Она добавила, что ее племянница вышла замуж за испанца и переехала в Мадрид, и там все говорят, как им удобно. Учить украинский она отказалась.
«У нас нет другого выбора, кроме как защищать украинский язык в украинском государстве. Потому что мы единственная страна, где он является государственным», — заявил Кремень по итогам рейда.