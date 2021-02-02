Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень наведался в магазины Киева и, не называя своей должности, проверил, говорят ли в них с клиентом по-украински. Результаты расследования омбудсмена опубликовали 2 февраля в «Украинской правде»

«Языковой фюрер» назвал главу украинского Минкульта «неспособным» © Facebook, Александр Ткаченко

В нескольких магазинах с языковым омбудсменом продолжали говорить на русском языке, несмотря на то что он обращался к продавцам на украинском. Кроме того, в некоторых торговых точках ему отвечали на суржике. Часть продавцов говорили по-украински.

«Почему я должна разговаривать? Почему вы говорите: "Я хочу, чтобы вы разговаривали"? Я же тоже какие-то права имею», — заявила продавщица российского происхождения.

Она добавила, что ее племянница вышла замуж за испанца и переехала в Мадрид, и там все говорят, как им удобно. Учить украинский она отказалась.

«У нас нет другого выбора, кроме как защищать украинский язык в украинском государстве. Потому что мы единственная страна, где он является государственным», — заявил Кремень по итогам рейда.