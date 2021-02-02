Глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемой идею США снабдить газопровод «Северный поток – 2» механизмом отключения, сообщает «Интерфакс» 2 февраля

Ранее стало известно, что США потребовали от ФРГ создать механизм, который позволит отключить «Северный поток – 2» в случае падения транзита газа через Украину.

«Привнесенную сейчас США идею механизма отключения, который мог бы остановить доступ газа из России при определенных условиях, я решительно отвергаю», — цитирует заявление Эрнста агентство.

«Северный поток – 2»: «Фортуна» возобновила работу, позиции США и Германии неизменны © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока – 2» в случае снижения транзита газа через Украину.