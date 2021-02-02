Ранее стало известно, что США потребовали от ФРГ создать механизм, который позволит отключить «Северный поток – 2» в случае падения транзита газа через Украину.
«Привнесенную сейчас США идею механизма отключения, который мог бы остановить доступ газа из России при определенных условиях, я решительно отвергаю», — цитирует заявление Эрнста агентство.
Ранее немецкая Handelsblatt сообщила, что впервые США дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», однако уточнили, что у них есть определенные условия, связанные с Украиной.
Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока – 2» в случае снижения транзита газа через Украину.