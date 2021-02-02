За проект закона во втором чтении и целом проголосовал 341 депутат.
Умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 8,5 до 51 тыс. грн (от 21 до 125 тыс. руб.), или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Под умышленным препятствованием подразумевается изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств и незаконный отказ в доступе журналиста к информации. Также в перечень входит незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий.
На Украине в 2020 году на журналистов напали 74 раза. Треть нападений произошла за последние три месяца. По словам главы Нацсоюза журналистов Украины Сергея Томиленко, главной причиной роста агрессии в конце года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина.