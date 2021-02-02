Верховная Рада ужесточила ответственность за нападение на представителей средств массовой информации и ввела наказание в виде десятикратного увеличения штрафа и лишения свободы на 15 лет. Трансляцию заседания 2 февраля вел телеканал «Рада»

За проект закона во втором чтении и целом проголосовал 341 депутат.

В НСЖУ назвали ответственных за нападение на журналистку © Скриншот из видео NewsOne

Действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Под умышленным препятствованием подразумевается изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств и незаконный отказ в доступе журналиста к информации. Также в перечень входит незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий.

На Украине в 2020 году на журналистов напали 74 раза. Треть нападений произошла за последние три месяца. По словам главы Нацсоюза журналистов Украины Сергея Томиленко, главной причиной роста агрессии в конце года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина.