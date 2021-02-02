По его словам, Зеленский намерен убедить украинцев в том, что прививки необходимо делать.
«Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации», ‒ сказал Степанов.
В ноябре Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак сообщили, что получили положительный результат теста на COVID-19. Спустя три недели они выздоровели. По словам президента, у него повысилась температура и он изолировался. Также переболел COVID-19 и министр Степанов. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения рекомендует не прививать переболевших людей в первую волну вакцинации.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.