Президент Украины Владимир Зеленский готов привиться от коронавируса в первоочередном порядке, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует это делать тем, кто уже переболел COVID-19. Такую информацию 2 февраля в интервью телеканалу «1+1» озвучил профильный министр Максим Степанов

Паралич и смерть: чем обернулась вакцинация Pfizer в Норвегии и Израиле © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации», ‒ сказал Степанов.

В ноябре Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак сообщили, что получили положительный результат теста на COVID-19. Спустя три недели они выздоровели. По словам президента, у него повысилась температура и он изолировался. Также переболел COVID-19 и министр Степанов. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения рекомендует не прививать переболевших людей в первую волну вакцинации.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.