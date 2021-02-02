Ранее Handelsblatt сообщила, что впервые США дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», однако уточнили, что у них есть определенные условия, связанные с Украиной.
Однако федеральное правительство Германии не видит больших возможностей для реальных уступок — Москва и так по настоянию Берлина гарантировала дальнейший транзит газа через Украину, отметили в Кабмине.
Напомним, Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока – 2» в случае снижения транзита газа через Украину.