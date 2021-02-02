Правительство Германии не считает возможным идти на реальные уступки Соединенным Штатам по «Северному потоку – 2», сообщила немецкая газета Handelsblatt 2 февраля со ссылкой на собственные источники

«Северный поток – 2»: «Фортуна» возобновила работу, позиции США и Германии неизменны © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Однако федеральное правительство Германии не видит больших возможностей для реальных уступок — Москва и так по настоянию Берлина гарантировала дальнейший транзит газа через Украину, отметили в Кабмине.

Напомним, Вашингтон, согласно данным газеты, потребовал от Германии «пакетное решение», в котором был бы прописан механизм остановки «Северного потока – 2» в случае снижения транзита газа через Украину.