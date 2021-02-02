Известный украинский исполнитель и самый популярный экс-ректор страны 1 февраля на своей странице в Instagram опубликовал юмористическое видео с ведущей и блогером Викторией Маремухой

«Поющего ректора» Поплавского с днем рождения поздравил медведь © Михаил Поплавский/Facebook

«Ох уж эти девушки. Как вам наше видео в Tik Tok? Там уже почти 800 тысяч просмотров! А какие смешные ситуации случались с вами?», — поинтересовался у подписчиков Поплавский.

В Instsgram ролик набрал пока около 260 тысяч просмотров.

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в крестьянской семье. Впоследствии создал в родном селе ферму. В 2019 году он возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах. Прославился как автор хита «Юный орел». Также написал композиции с названиями «Сало», «Варенички мои», «Борщ». Кроме того, экс-ректор Киевского национального университета культуры и искусств (1993-2015 гг.) является автором 24 учебников, в том числе «Как стать популярным и богатым», «Дневник одного гения», «Здравствуй, родное село».