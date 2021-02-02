Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива высказался против легализации оружия на Украине. Его позиция была обнародована на сайте партии 2 февраля

В украинском парламенте зарегистрирован проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, который позволяет практически любому гражданину страны легализовать имеющееся у него оружие.

«Я не поддерживаю подобные законопроекты. Мы не готовы к подобным радикальным действиям, которые могут изменить систему внутренних процессов в нашей стране. В стране седьмой год идет война, везде полно оружия. Я против его легализации и возможности свободного ношения», — сказал Кива.

Стрелять или не стрелять: легализуют ли на Украине ношение оружия? © CC0, Pixabay

После начала конфликта в Донбассе из зоны гражданской войны на подконтрольную Киеву территорию Украины хлынул поток нелегального оружия. По различным оценкам, в стране насчитывается более миллиона нелегальных стволов.

В украинских СМИ все чаще возникают сообщения о том, что для разрешения бытовых конфликтов граждане используют стрелковое оружие и взрывчатку, что приводит зачастую к фатальным последствиям.