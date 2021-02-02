Около десятка националистов пытались помешать депутатам на заседании Николаевского областного совета. Об этом сообщает издание «Новости-N» 2 февраля

Сначала активисты создали очередь в холле, пытаясь получить пропуск, однако в итоге зашли в зал без разрешения. Незваных посетителей не смогли остановить охранники.

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При этом депутат от ОПЗЖ Максим Невенчанный пришел с охраной и заявил, что его угрожают облить зеленкой или фекалиями. Он отнял у радикалов плакат своей партии и снова его развернул.

В сессии приняли участие 50 депутатов из 54. Глава Николаева Александр Сенкевич объявил, что необходимый кворум собран.