Сначала активисты создали очередь в холле, пытаясь получить пропуск, однако в итоге зашли в зал без разрешения. Незваных посетителей не смогли остановить охранники.
Хулиганы убрали плакат «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) с призывом «Нет тарифному геноциду». Вместо него у президиума горсовета они развернули свой: «Нам нужен закон против коллаборантов».
При этом депутат от ОПЗЖ Максим Невенчанный пришел с охраной и заявил, что его угрожают облить зеленкой или фекалиями. Он отнял у радикалов плакат своей партии и снова его развернул.
В сессии приняли участие 50 депутатов из 54. Глава Николаева Александр Сенкевич объявил, что необходимый кворум собран.