«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северного потока 2"», — приводит издание слова своего источника.
По его данным, в Штатах заинтересованы увязать вопрос ввода в строй газопровода с созданием некоего механизма, который остановит работу газопровода при сокращении транзита газа через Украину.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.