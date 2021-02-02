Впервые США дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», однако у них есть определенные условия, связанные с Украиной, сообщила 2 февраля немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов

«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме "Северного потока 2"», — приводит издание слова своего источника.

По его данным, в Штатах заинтересованы увязать вопрос ввода в строй газопровода с созданием некоего механизма, который остановит работу газопровода при сокращении транзита газа через Украину.

«Северный поток – 2»: «Фортуна» возобновила работу, позиции США и Германии неизменны © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.