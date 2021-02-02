Одесский облсовет требует от правительства и Верховной Рады снижения тарифов, под обращением в том числе подписались депутаты от «Слуги народа». Об этом 2 февраля сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

Отмечается, что депутаты считают накопление задолженностей за газ и отопление из-за высоких тарифов нарушением прав человека. Тарифы не смущают? Борца с «москальскими» вывесками заклевали в сети © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

«Поэтому центральная власть должна немедленно разобраться с проблемой, в частности путем увеличения расходов на субсидии», — говорится в сообщении.

По данным издания, за проголосовал 71 депутат. Свои голоса в полном составе отдала пропрезидентская фракция «Слуга народа».

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля). Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.