Нельзя закрывать проект «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, сказал координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф. Его слова приводит РИА Новости 2 февраля

Заатхофф подчеркнул, что действия российских властей в отношении митингующих в поддержку Навального «не дело двусторонних отношений между Россией и Германией» и никак не связаны с «Северным потоком — 2».

«Одно не имеет прямого отношения к другому», — заявил он.

Прививка от майдана. Почему Крым не поддержал протестные митинги Навального © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Поэтому для Германии гораздо важнее то, как Берлин будет сотрудничать с Москвой в ближайшие 10-20 лет, поскольку у нынешней власти есть ответственность по отношению к будущим поколениям.

После ареста российского блогера Алексея Навального ряд проамериканских политиков в Германии вновь призвали к отмене или заморозке проекта «Северный поток — 2», официальный Берлин пока отказывается выполнять эти требования.