Заатхофф подчеркнул, что действия российских властей в отношении митингующих в поддержку Навального «не дело двусторонних отношений между Россией и Германией» и никак не связаны с «Северным потоком — 2».
«Одно не имеет прямого отношения к другому», — заявил он.
Заатхофф отметил, что проект газопровода крайне важен в контексте энергетического поворота ФРГ, отказа от угля и атомной энергии.
Поэтому для Германии гораздо важнее то, как Берлин будет сотрудничать с Москвой в ближайшие 10-20 лет, поскольку у нынешней власти есть ответственность по отношению к будущим поколениям.
После ареста российского блогера Алексея Навального ряд проамериканских политиков в Германии вновь призвали к отмене или заморозке проекта «Северный поток — 2», официальный Берлин пока отказывается выполнять эти требования.