Разработчики с Украины, а именно представители IT-компании RiverSoft, заявили о том, что приступили к реализации проекта, призванного создать свой собственный мессенджер Kawoon, что в переводе с украинского значит «Арбуз». Об этом на днях сообщил интернет-портал Delo.ua

Главным отличием приложения должно стать разделение чата и ленты с постами, что должно решить проблему перенасыщенности текстовых блогов. Пока Kawoon находится на стадии разработки и выпущен только в бета-версии, которую, впрочем, уже можно скачать для использования.

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Идея создания приложения принадлежит представителю компании Riversoft Максиму Кучуру, который во время пандемии обратил внимание на постоянный рост числа пабликов в Telegram. Трудность, по его словам, состояла в том, что из-за большого количества информации половина каналов оставались непрочитанными.

Проект Kawoon финансирует украинский инвестор, имя которого в компании не разглашают. На сегодня в распоряжении разработчиков есть $100 тысяч (7,5 млн руб.), а на конец 2021 года запланированы инвестиции в размере $500 тысяч (почти 38 млн руб.).

В ближайшее время разработчики планируют привлечь в свое приложение миллион пользователей, пока мессенджер, по словам представителей компании, заинтересовал украинских и польских студентов.