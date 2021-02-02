Мужчина без пропуска пытался попасть на заседание парламента. О происшествии рассказала «Страна.ua» 2 февраля

«В Верховную Раду пытался прорваться мужчина без пропуска. Его скрутила полиция», — сообщили в Telegram-канале издания.

Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым © commons.wikimedia.org, Jairo Cajina

На записи видно, как четверо мужчин прижимают неизвестного посетителя к стене возле проходной. Полицейский надел на него наручники.

В частности, на заседании Верховной Рады сегодня объявили об исключении из «Слуги народа» Александра Дубинского.

Также депутаты утвердили решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Республике Никарагуа. Кроме того, сегодня на повестке внесение изменений в закон Украины «Об общественном телевидении и радиовещании» и ряд других законодательных инициатив.