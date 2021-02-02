Украинского сурка по кличке Тимка ІІІ разбудили от зимней спячки 2 февраля на биостанции Харьковского национального университета в поселке Гайдары Харьковской области, передает «Depo.Харьков»

День сурка: Украинцам предсказали позднюю весну © РИА Новости, В. Бохонов | Перейти в фотобанк

«Весна наступит ранняя. Это не значит, что сейчас, через неделю, а шесть недель нужно будет подождать», — расшифровала смотрительница сурка Надежда Токарная.

Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла на Украину из США, где День сурка является национальным праздником. Считается, что 2 февраля нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, в пасмурный день сурок, вылезая из норы, не видит свою тень — значит, скоро наступит весна. Но если день солнечный, сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору — значит, весна будет холодной и придет нескоро.

Точных сведений, как зародилась идея предсказывать погодные условия на сурках, нет. Однако известно, что еще в Древнем Риме на весну гадали по поведению ежей, разбуженных после спячки. Позже в Германии для этих целей использовался барсук. И считается, что переселенцы из Европы привезли традицию на американский континент в XVIII веке, где символом метеорологических предсказаний стал сурок.