В декабре 2020 года долг украинских домохозяйств за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,3%, более чем на 7,4 млрд грн (около 20 млрд рублей), и составил 73,5 млрд гривен (порядка 199 млрд рублей) по сравнению с ноябрем, сообщила Государственная служба статистики Украины

Прощание с квартирой. На Украине будут жестко бороться с долгами за ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3,4 млрд гривен — до 24,1 млрд гривен.

Задолженность за газоснабжение увеличилась на 3,7 млрд гривен — до 31,5 млрд гривен.

Наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (6,05 млрд гривен), Харьковской (4,05 млрд) и Днепропетровской (3,08 млрд) областях; за газоснабжение — в Одесской (3,4 млрд), Харьковской (3,07 млрд), Днепропетровской (3,02 млрд) областях.

Крупнейшая задолженность по квартплате зафиксирована в Киеве (1,05 млрд гривен), Днепропетровской (1,13 млрд) и Харьковской (429,4 млн) областях.

В ноябре 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,6%, или на 9 900,6 млн гривен, до 66 110 млн гривен по сравнению с октябрем.