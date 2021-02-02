Задолженность за квартирную плату по состоянию на 1 января 2021 года уменьшилась на 68,1 млн гривен — до 5,1 млрд гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3,4 млрд гривен — до 24,1 млрд гривен.
Задолженность за газоснабжение увеличилась на 3,7 млрд гривен — до 31,5 млрд гривен.
Наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (6,05 млрд гривен), Харьковской (4,05 млрд) и Днепропетровской (3,08 млрд) областях; за газоснабжение — в Одесской (3,4 млрд), Харьковской (3,07 млрд), Днепропетровской (3,02 млрд) областях.
Крупнейшая задолженность по квартплате зафиксирована в Киеве (1,05 млрд гривен), Днепропетровской (1,13 млрд) и Харьковской (429,4 млн) областях.
В ноябре 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,6%, или на 9 900,6 млн гривен, до 66 110 млн гривен по сравнению с октябрем.